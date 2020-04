Henrique Fogaça é impedido de doar marmitas para moradores de rua

Henrique Fogaça, chef de cozinha e jurado do MasterChef Brasil, foi impedido de doar marmitas para moradores de rua no Centro de São Paulo. Ele falou sobre o caso no Aqui na Band desta terça-feira, 21, e disse ter recebido desculpas tanto do governo do estado de São Paulo, quanto da Guarda Civil.

Segundo Fogaça, que usou as redes sociais para relatar o caso, ele foi impedido pela Guarda Civil paulista de entregar. “Já faço esse trabalho há 1 mês, com doações e cozinheiros voluntários. A guarda civil parou e nos proibiu, porque disse que eles estavam fazendo muita bagunça e sujeira. Nós orientamos todos a pôr a marmita no lixo. Eles estão fazendo isso. Um grande absurdo.”

Fogaça contou que foi contado pela equipe do governado de São Paulo, João Doria, e pela equipe da Guarda Civil de SP. “A internet é um meio muito rápido e eficaz de disseminar notícias. Ontem, me ligou o assessor do governador e a comandante da Guarda Civil. Hoje, vamos entregar com a ajuda da própria Guarda Civil na hora do almoço e às 18h, também, no Teatro Municipal. Minha reclamação funcionou”, contou.