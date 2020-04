CulturaEmCasa: site tem conteúdos de graça

Para facilitar o acesso à cultura, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado lançou nesta segunda-feira a plataforma de streaming “#CulturaEmCasa”, que tem shows, palestras, espetáculos, livros e outros conteúdos culturais que podem ser assistidos diretamente do conforto do seu lar.

São mais de 50 instituições participantes, como a pinacoteca, o Museu da Imagem e do Som, Museu do Futebol e o projeto Guri.

O secretário de cultura, Sérgio de Sá Leitão, conta que o projeto já existia, mas que foi acelerado para atender a demanda de cultura do isolamento social.

Além de toda a diversão que será fornecida, a plataforma também fará licenciamento de projetos culturais para ajudar na renda de artistas, técnicos, produtores e profissionais da área.

Para começar com o pé direito e lançar de vez o projeto, hoje começa o festival #CulturaEmCasa com mais lives de artistas que se apresentarão ao vivo no site para arrecadar doações ao Fundo Social para artistas de circos de lona. Hoje, às 21h30, quem abre as portas é a live do programa Casseta & Planeta.



E escuta só essa: é tudo de graça. É possível acessar pela televisão, computador, tablets e celulares e, em breve, serão lançados aplicativos para facilitar ainda mais. Enquanto isso, é preciso entrar pelo link https:// culturaemcasa.com.br ou pelo https://culturaemcasa.sp.gov.br.