A série médica que supera 'Grey's Anatomy' e já foi finalizada

Transmitida há 16 anos e permanecendo entre os programas mais bem-sucedidos da ABC, "Grey's Anatomy" é uma das séries médicas que mais acumula fans. No entanto, há uma produção da Fox que conseguiu superar o drama.

Com 8,7 pontos no IMDd, "House" ultrapassa os 7,6 de "Grey's Anatomy" em um dos bancos de dados mais relevantes da Internet.

Reprodução / Giphy

A série de oito temporadas que terminou em 2012 gira em torno dos diagnósticos impressionantes do Dr. Gregory House, um médico antissocial e engenhoso que ignora as regras do hospital onde trabalha.

A trama mostra o protagonista, interpretado por Hugh Laurie, diagnosticando um novo caso a cada episodio. Os sintomas inexplicáveis quase sempre recebem diagnosticos ​​que surpreendem o espectador.

O médico também passa por diversos dramas pessoais, enfrentando um vício em vicodin, o medicamento usado para o controle da dor que tem perna, derivada de um ataque cardíaco em um músculo que o deixou usando uma bengala.

Confira o trailer da primeira temporada: