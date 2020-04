Vikings: Teoria que afirma volta de Ragnar na parte 2 da 6ª temporada faz sentido?

Esta semana, mais uma teoria sobre a volta de Ragnar (Travis Fimmel) na última temporada de “Vikings” foi divulgada nas redes sociais. De acordo com o portal Screen Rant, o pai voltaria para coroar seu filho Ivar (Alex Høgh Andersen).

A suposição foi embasada por uma imagem que mostra duas mãos algemadas, como quando Ragnar foi morto, colocando uma coroa de crânios de cabeça de pássaro no jovem.

No entanto, será que isso realmente faz sentido?

Reprodução / History

Não seria nenhuma surpresa se voltássemos a ver Ragnar na série a partir de uma ilusão, sonho ou flashback, mas esta imagem não pode confirmar isso.

A ilustração trata-se de um pôster para a estreia da segunda parte da quinta temporada da série, que aconteceu no ano passado.

Reprodução / History

É importante recordar que, as sagas vikings revelam que o destino real de Ragnar Lothbrok foi a morte no fundo de um poço cheio de cobras, segundo o portal Inquisitr. Portanto, um regresso com vida seria praticamente impossível.

A fanpage autorizada Vikings France chegou inclusive a escrever que “Ragnar jamais voltará para a série”, revelando que esta é uma decisão de Fimmel, já que muitos papéis lhe foram negados porque o personagem icônico aderiu muito a sua pele e as pessoas têm grande dificuldade de vê-lo em outros trabalhos.