Terceira temporada de La Casa de Las Flores ganha data de lançamento na Netflix

Os fãs de La Casa de Las Flores podem se animar, pois a terceira temporada já tem data e está muito próxima. Ela será lançada na próxima quinta-feira (23) as três horas da manhã.

O que você pode esperar da terceira temporada?

“Enquanto Paulina tenta sobreviver na prisão, Elena ainda está no hospital, a avó assume o controle da casa e o relacionamento entre Diego e Julián é ameaçado por ideias conservadoras, a série remonta 40 anos para mostrar as origens da amizade entre Virginia, Ernesto, Salomão e Carmela … bem como crimes e segredos indescritíveis que ainda assombram a família no presente”.