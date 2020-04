Plataforma de streaming do governo de SP terá lives diárias com artistas

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado lança nesta segunda-feira, dia 20, a plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa. Por meio dela, será possível assistir gratuitamente aos conteúdos da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), Orquestra Jazz Sinfônica, Pinacoteca, do Museu da Imagem e do Som (MIS), Museu do Futebol, São Paulo Companhia de Dança, Projeto Guri, Theatro São Pedro e Teatro Sérgio Cardoso.

Além dos conteúdos acima – e outros de produtores independentes que também estarão disponíveis – a plataforma vai transmitir apresentações diárias (lives) de vários artistas a partir das 21h30; é o chamado o 'Festival #CulturaEmCasa'. Erasmo Carlos, Eva Wilma, Rincon Sapiência e Karol Conka são alguns dos nomes confirmados para os primeiros dias. A programação das primeiras lives segue abaixo.

Veja também:

Os jogadores de futebol mais bem pagos (no Instagram)

Viola Davis fala sobre despedida de ‘How to Get Away with Murder’

O acesso deve ser feito pelos sites culturaemcasa.com.br e culturaemcasa.sp.gov.br; todos os conteúdos poderão ser assistidos gratuitamente pela televisão, computador, tablets e/ou celulares.

Segundo nota da assessoria de imprensa do governo de São Paulo, além do espaço para conteúdos próprios, a plataforma fará o licenciamento de projetos de produtores culturais de todo o estado. ”A ideia é que ela seja também um instrumento de geração de renda para artistas, técnicos, produtores e profissionais da cultura de forma geral”, explica o Secretário de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Ele assinala que o setor foi o primeiro a ser afetado pela pandemia do coronavírus e que cerca de 650 mil profissionais no Estado estão hoje sem renda.

Agenda de lives

21/04 às 21h30 – Casseta & Planeta

22/04 às 21h30 – Rincon Sapiência

23/04 às 21h30 – ARAP, com Elias Andreato

24/04 às 21h30 – Anelis Assumpção + Curumim

25/04 às 21h30 – Marcelo Jeneci

26/04 às 21h30 – Eva Wilma

27/04 às 21h30 – Céu

28/04 às 21h30 – Casseta & Planeta

29/04 às 21h30 – Leci Brandão

30/04 às 21h30 – Aílton Graça

01/05 às 21h30 – Tulipa

02/05 às 21h30 – Erasmo Carlos

03/05 às 21h30 – Karol Conka