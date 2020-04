Kondzilla Festival: funkeiros fazem live para ajudar população das favelas

Cantores e MC's se reúnem nesta segunda-feira (20) em uma série de lives para quem está de quarentena. É o "Kondzilla Festival em casa", iniciativa do canal Kondzilla, o maior do gênero funk.

As lives desta segunda terão shows de Lexa, Kevinho, MC Dedé e Dani Russo. O festival será transmitido pelo canal Kondzilla no Youtube a partir das 20h.

A iniciativa tem como objetivo estimular doações para a CUFA (Central Única das Favelas), para ajudar a população das comunidades no combate ao covid-19.

As próximas lives do festival serão na sexta-feira (24), com MC Jotapê, Mila, Kekel e MM.