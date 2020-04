O grupo masculino sul-coreano GOT7 lançou nesta, segunda-feira (20), o mini-álbum 'Dye' e o videoclipe de 'Not By The Moon'.

A boy band de k-pop é formada pelos jovens Mark, JB, Jackson, Jinyoung, Youngjae, BamBam e Yugyeom.

O assunto é um dos mais comentados no Twitter nesta manhã, com a hashtag #GOT7_NOTBYTHEMOON. Confira o videoclipe: