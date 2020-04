As fotos de Lady Di e Camilla Parker de quando ainda eram amigas

Uma fato marcante sobre o relacionamento de Diana, Príncipe Charles e Camilla Parker ressurgiu nas redes sociais recentemente. Como muitos sabem, a atual duquesa de Cornwall foi uma sombra na história de Lady Di.

Camilla e Charles se conheceram muito antes de Diana entrar em cena. Contudo, Camilla era apenas uma "amiga íntima" do príncipe.

#royal Lady Diana Spencer and Camilla Parker-Bowles at Ludlow Races watching Prince Charles competing in 1980 pic.twitter.com/iLRdpgaaru

