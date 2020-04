Estreias da Netflix: lançamentos da semana de 20 a 26 de abril de 2020

Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, Metro Jornal selecionou as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Segunda-feira (20)

Arremesso Final

Receita da Boa

The Midnight Gospel

Terça-feira (21)

Middleditch & Schwartz

Quarta-feira (22)

Atrás da Estante

Morte às Seis da Tarde

O Silêncio do Pântano

Os Irmãos Willoughby

Planeta Bizarro

Um Herdeiro no Alasca

Quinta-feira (23)

A Casa das Flores

Ghost in the Shell — SAC_2045

Louco por Ela

Sexta-feira (24)

After Life — Vocês Vão Ter de me Engolir (2ª temporada)

Love 101

Oi Ninja (2ª temporada)

Resgate

Yours Sincerely, Kanan Gill

Sábado (25)

Não há novidades nesta data.

Domingo (26)