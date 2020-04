Demi Lovato diz que está pronta para iniciar uma família com um homem ou uma mulher

Demi Lovato relevou, em entrevista a Harper's Bazaar, seus projetos pessoais para o futuro e disse que está pronta para iniciar uma família com um homem ou uma mulher.

"Quando imagino minha vida no futuro, não digo 'estou procurando um homem com quem quero ter dois ou três filhos'. Eu acho que poderia ser muito divertido compartilhar filhos com uma mulher … então eu não sei como será meu futuro e estou aberto a qualquer coisa”, disse.

Nos últimos meses, Demi decidiu ser aberta sobre sua orientação sexual, que ela descreve como sexualmente fluida.

Em entrevista a Cohen, a cantora refletiu sobre o momento em que decidiu contar oficialmente para os seus pais em 2017.

“Depois que tudo foi feito, eu estava tipo tremendo e chorando, e me senti sobrecarregada. Meu pai estava tipo 'Sim, obviamente' e eu fiquei tipo 'Oh, tudo bem, pai.' Minha mãe era a pessoa com quem eu estava super nervosa, mas ela estava tipo 'eu só quero que você seja feliz'”, revelou.