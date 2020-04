Os segredos de Meghan Markle revelados pela certidão de nascimento de Archie

Vários meios de comunicação britânicos publicaram a certidão de nascimento do primogênito dos duques de Sussex, Archie Mountbatten-Windsor. O documento revela alguns segredos escondidos de Meghan Markle.

Nome verdadeiro

Nesse papel, a esposa do príncipe Harry está listada como Rachel Meghan, apesar de todos nós a conhecermos como Meghan Markle. Esse detalhe chamou a atenção de seus fãs. Lembre-se de que Rachel era o nome de seu personagem na série de sucesso Suits.

A ocupação

Além disso, em sua ocupação, ela foi registrada como princesa do Reino Unido. O jornal britânico The Mirror explica, embora Meghan tenha recebido o título de Sussex no dia em que se casou com o filho mais novo de Lady Di, ela também é tecnicamente uma princesa. "Ela é Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, através de seu marido, Harry", explicou o veículo.

O valor do nascimento de Archie

Outro dos antecedentes que causou surpresa é que o certificado indica que Archie nasceu em 6 de maio no exclusivo Hospital de Portland, em Westminster, Inglaterra, onde os quartos custam cerca de US $ 25.000 por noite. Hoje o casal não tem mais nenhum compromisso com a família real britânica.

A vida atual de Markle

Alguns dias atrás eles se mudaram para Los Angeles, cidade natal de Markle. Os duques de Sussex vivem em uma mansão em um bairro fechado, junto com seu filho Archie.

Segundo o jornal inglês Daily Mail, eles ainda não puderam visitar a mãe de Meghan, Doria Ragland, que mora perto deles, devido à epidemia de coronavírus. Especula-se que os planos de Meghan Markle sejam voltar a atuar, e essa seria uma das razões para o casal se mudar para Los Angeles, onde Hollywood está localizado.

Fonte: Publimetro.