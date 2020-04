HBO libera “Sex and The City” e outras grandes produções para assistir online gratuitamente

No início do mês, a HBO anunciou uma experiência única na América Latina e liberou conteúdos exclusivos da programação, sem custo, na plataforma HBO GO, nas plataformas de conteúdo On Demand das operadoras participantes.

A programação contemplou: Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider e Watchmen – e a primeira temporada completa da série original da HBO Latin America, O Negócio. E agora a HBO liberou episódios de Sex and The City e The Sopranos.

“Para aproveitar esta seleção não é preciso ser assinante da HBO. Basta baixar o aplicativo HBO GO, nas lojas digitais, fazer login no site ou acessar as plataformas de conteúdo On Demand das operadoras participantes”, explica o canal.