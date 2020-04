A carta que Lady Di escreveu para fã que passava por problemas no casamento

Não é segredo que a sempre lembrada princesa Diana e seu ex-marido príncipe Charles tiveram muitos problemas no casamento que levaram ao divórcio.

O mais evidente foi o relacionamento extraconjugal que o herdeiro do trono teve com sua atual esposa Camila Parker na época.

Pensando nisso, em novembro de 1995 – um ano antes do divórcio dos pais de Harry e William – Erika, uma mulher que sofria muito em seu casamento, decidiu pediu conselhos à princesa Diana e recebeu uma resposta.

De acordo com o portal Quien, Diana leu a carta e ficou comovida com as feridas físicas e mentais com as que Erika tinha que lidar. Por isso, ela compartilhou os seguintes sentimentos com Erika:

“Cara Erika, recebi sua carta e, claro, li com preocupação e desejo de apoiá-la em tudo que puder. Há muita dor dentro de você, portanto, o bloqueio como você chama é uma resposta natural para alguém que passou pelos traumas que você experimentou. Estou pensando muito em você. Muito amor, Diana”, escreveu Lady Di.

Embora não se saiba o que aconteceu com Erika e seu casamento, um colecionador britânico comprou a carta e pretende leiloá-la por mais de 4.500 dólares.