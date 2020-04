4 serviços de streaming que estão roubando a audiência das TVs a cabo

As TVs a cabo perderam quase 2 milhões de assinantes no ano passado. A maior parte dessa clientela migrou para as plataformas de streaming, que estão cada vez mais populares. no Brasil. Há várias opções de planos, com preços que variam conforme o número de dispositivos permitidos ao mesmo tempo. Basta ter uma boa internet em casa para assistir aos seriados mais badalados no mundo e acervos gigantescos de filmes. São quatro as plataformas mais populares por aqui. Confira as atrações (e os preços) de cada uma delas:

1. Amazon Prime

O Amazon Prime oferece atualmente 330 séries e 2.286 filmes no catálogo brasileiro. A grande vantagem é que em assinatura única, além do streaming de vídeos, o usuário tem direito ao frete grátis em centenas de produtos no site da Amazon, acervo com eBooks e revistas o Prime Reading, serviço para streaming de jogos no Twitch Prime e streaming de músicas Amazon Music. O primeiro mês de teste é gratuito e depois a assinatura custa a partir de R$ 9,90.

2. Netflix

A Netflix é o maior serviço de streaming do mundo com cerca de 170 milhões de assinantes. Em seu catálogo brasileiro estão 1.200 séries e 2.800 filmes. Entre os destaques estão filmes originais como Roma, vencedor do Oscar de filme estrangeiro em 2019, e o sucesso "La casa de papel", que chegou em sua quarta temporada. O primeiro mês também é grátis e a assinatura custa a partir de R$ 21,90.

3. Globoplay

Globoplay é uma plataforma digital com streaming de vídeos sob demanda lançado em 2015 e que já conta com 25 milhões de assinantes. No catálogo estão todas as séries da Globo e outras exclusivas. Além disso, a programação dos canais da emissora, tanta na TV aberto e fechada, podem ser assistidos. A desvantagem é que são apenas sete dias de teste gratuito. A assinatura mensal custa a partir de R$ 22,90.

4. HBO Go

A HBO Go é exatamente o que você tem (ou tinha na TV paga). Você tem acesso ao mesmo cardápio de filmes e séries, como as consagradas Game of Thrones e Chernobyl. O período de teste também fica em apenas sete dias. A assinatura permite acessar o serviço em até três dispositivos simultaneamente e custa a partir de R$ 34,90.