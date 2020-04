MasterChef Brasil terá conteúdo exclusivo para as redes sociais na quarentena

Enquanto a próxima temporada do MasterChef Brasil não estreia, os fãs do reality show de gastronomia vão poder acompanhar uma grade especial de conteúdos nos canais oficiais da marca no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tik Tok e em seu site oficial.

A novidade é uma iniciativa da Band em parceria com a Endemol Shine Brasil. Na visão do diretor nacional de programação da emissora, Antonio Zimmerle, a ação ajudará a reforçar a força da programação da TV aberta. "A Band fortalece cada vez mais a ação multicanal, acompanhando a jornada do espectador, seja ele consumidor de TV, consumidor de internet, as duas coisas ao mesmo tempo’, afirma.

Entre as novidades está a nova temporada do Dicas MasterChef, em que ex-participantes do programa irão compartilhar dicas de receitas e armazenamento de alimentos direto de suas casas, além de fazer lives ensinando as suas receitas para o público.

Veja também:

Sandy e Junior farão live em dupla no YouTube na terça

4 serviços de streaming que estão roubando a audiência das TVs a cabo

Outra novidade será uma live semanal no canal do MasterChef BR no Youtube. Também com a presença dos ex-competidores interagindo com o público, a atração irá reviver episódios que marcaram história nas temporadas anteriores.

Outras plataformas não foram esquecidas. A nova programação ainda contará com watch parties no Facebook, paletas de cores dos pratos no Pinterest, challenges no TikTok e outros conteúdos desenvolvidos especialmente para cada plataforma.

“Neste período de isolamento social, o entretenimento ganhou ainda mais força no mundo todo. É quase uma endorfina em meio a este delicado momento que estamos vivendo”, explica Juliana Algañaraz, CEO da Endemol Shine Brasil.