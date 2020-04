Léo Santana relembra maior sucesso da carreira: 'abriu várias portas'

O cantor Léo Santana participou nessa sexta-feira, 17, do Música na Band na primeira live exibida na história da televisão aberta. Depois de dançar ao som de Santinha, Crush Blogueirinha, Invocada e Contatinho, Léo relembrou o sucesso Rebolation, da época que estava à frente da banda Parangolé.

De acordo com o cantor, a música quebrou recordes e entrou no Guinness Book, com o maior número de pessoas dançando junto a mesma coreografia. "Foram mais de 100 mil pessoas fazendo a coreografia dessa canção, que foi um hit no Brasil e até fora do país. Rebolation é uma música de composição minha, que abriu várias portas para mim e para o Parangolé", afirmou.

A música foi um pedido do público do Música na Band durante a exibição multiplataforma. "Fico feliz de a galera ter lembrado dessa música, porque é muito raro tocarmos ela em shows. É mais em trios elétricos ou no carnaval, que tem mais tempo de apresentação", contou.

Léo Santana foi o primeiro convidado da live na TV aberta e agradeceu o convite. "Que honra ser o primeiro artista a fazer parte desse projeto, que vocês idealizaram e transmitiram para todo o Brasil em um período tão crítico. Espero que todos estejam em casa se cuidando, para que juntos possamos vencer mais essa", disse.

O baiano dançou muito ao som de O Dono da Zorra Toda, Apaixonadinha e Figurinha Repetida, além da nova música Avisa. Porém, ele pediu desculpas por estar lesionado. "Eu queria estar 'metendo dança' melhor, porque eu me lesionei recentemente e fiz uma cirurgia gravíssima no tornozelo. Estou aqui com uma tornozeleira, ainda capinando, mas muito feliz de estar cantando para vocês", afirmou.

Assista aos trechos do Música na Band Live com Léo Santana:

Léo Santana se entrega em canção com Lauana Prado

Léo Santana traz a "Zorra Toda" para a Band

Léo Santana canta Apaixonadinha com Marília Mendonça

Lesionado, Léo Santana diz que queria estar dançando melhor