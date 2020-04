Festival One World: Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John e mais fazem show em casa neste sábado

O festival One World: Together at Home vai reunir grandes artistas internacionais neste sábado (18) com shows em casa para quem também está em isolamento.

O evento é uma parceria da ONG Global Citizen com a OMS (Organização Mundial da Saúde) para arrecadar dinheiro para profissionais de saúde envolvidos no combate ao coronavírus, além de organizações que oferecem alimento e moradia aos mais vulneráveis.

A curadoria foi feita por Lady Gaga. Entre os artistas confirmados estão Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Lizzo, Stevie Wonder, Alicia Keys, Celine Dion, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam), John Legend, J Balvin, Maluma, Andrea Bocelli, Billie Joe (Green Day), a brasileira Anitta, entre outros.

Especialistas e comediantes também participam do festival, apresentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.

O evento começa às 9h no horário de Brasília e passa ao vivo nos canais MTV, Comedy Central e Paramount. No Multishow e no Globoplay, a transmissão começa 16h, com apresentação de Tiago Leifert.

A Globo também vai exibir os shows por duas horas depois do Altas Horas.