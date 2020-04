Netflix: 3 novas séries para você assistir neste fim de semana

Finalmente chegou o fim de semana. E, para muitas pessoas, isso significa se acomodar no sofá e fazer maratona das séries da Netflix. Hoje (17), o serviço de streaming adicionou três títulos/novas temporadas ao seu catálago. Confira quais são eles.

#blackAF

Kenya Barris e sua família se envolvem em questões de relacionamento, raça e cultura enquanto aprendem a lidar com o sucesso nesta série de comédia.

Brincando com Fogo

Em uma praia paradisíaca, jovens solteiros se conhecem e se envolvem. Mas há um desafio: para ganhar o prêmio de 100.000 dólares, eles precisam renunciar ao sexo.

O Último Dragão

Ele volta de Tóquio ao México para assumir o posto do avô no comando de um cartel. Agora, terá de disputar o controle dos negócios com dois rivais.

Leia também