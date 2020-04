A série histórica repleta de intrigas como 'Vikings' e 'Game Of Thrones' que está completa na Netflix

Guerras, traições e intrigas fizeram parte de “Game Of Thrones” e “Vikings”, produções de sucesso que se tornaram referências no mundo das séries. No entanto, existe uma série pouco conhecida que conta com todos esses elementos e possui cinco temporadas na Netflix.

Trata-se de "Resurrection Ertugrul", que conta a história do período anterior ao estabelecimento do Império Otomano. A trama gira em torno da vida de Ertugrul Gazi, pai do primeiro líder do império, eu precisa lutar junto aos seus guerreiros contra um grande número de oponentes, desde os Cavaleiros Templários até invasores mongó is.

Com elementos realistas, a produção turca dá uma aula de história e uma detalhada perspectiva sobre a cultura muçulmana, usando uma trama repleta de lutas, enganos e disputa pelo poder.

Confira o trailer (em inglês):