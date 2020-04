Pitty lança 'mini-clipes' caseiros para stories do Instagram

A cantora Pitty lançou na quarta-feira (15) um novo projeto visual chamado "VideoTrackz". O curta, de cerca de 13 minutos, traz pequenos clipes no formato "stories" do Instagram com trechos de músicas do álbum mais recente da cantora, "Matriz" (2019).

A maioria das imagens foi feita pela cantora, em seu próprio celular. As canções ganham uma interpretação diferente, acompanhando a temática de cada faixa. A edição é de Otavio Sousa.

"VideoTrackz" tá na área! disponível agora no meu Stories, vê lá. Tava doida para compartilhar essa tracklist visual com vocês", escreveu Pitty em seu Instagram. "Toda feita no celular; é sobre quarentena, do it yourself e vontade de expressar."

Assista ao "VideoTrackz", de Pitty, completo no YouTube abaixo ou no Instagram da artista: