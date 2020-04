Novo namorado de Demi Lovato planeja pedir a cantora em casamento após o fim da pandemia

A quarentena e a pandemia estão deixando as pessoas um tanto quanto a flor da pele e isso não acontece somente conosco, meros mortais. Os famosos também estão sentido os reflexos do isolamento. O novo namorado de Demi Lovato, Max Ehrich, por exemplo, está refletindo muito com tudo isso.

Eles isolando juntos e literalmente namorando há apenas um mês, mas Max está dando sinos de casamento no futuro dele e de Demi!

Segundo uma fonte do Us Weekly, Max quer que Demi se case com ele depois que o mundo voltar ao normal. "Max planeja propor Demi depois que toda essa pandemia for resolvida e suas famílias não se surpreenderão com a proposta", disse a fonte. "Eles acham que formam um ótimo casal."