Hailey revela que ela e Justin Bieber enfrentam problemas dermatológicos

Hailey e Justin Bieber apresentam uma imagem de um padrão praticamente inalcançado nas redes sociais. No entanto, longe das câmeras, os dois enfrentam problemas dermatológicos.

Hailey revelou à Glamour UK que tem dermatite Perioral – uma erupção cutânea inflamatória que brilha ao redor da boca.

"Eu tenho dermatite perioral, então certos produtos irritam minha pele, causando uma coceira horrível na boca e nos olhos", disse à publicação.

Ela ainda comentou que utiliza produto com muitos poucos ingredientes para aliviar o problema. "Eu sempre tento evitar a fragrância nos produtos, pois é muito exagerada. No entanto, nem sempre sei o que está sendo colocado na pele, pois trabalho com muitos maquiadores diferentes".

A modelo também revelou que Justin apresentava problemas de pele. "Justin lutou com a acne adulta. Depois que ele se exercita, ele usa absorventes para limpar a pele depois de suar".