Príncipe William e Kate Middleton utilizam técnica simples na educação dos filhos que foi repassada por Lady Di

View this post on Instagram

@loveprincessdiana "Mother's love is peace. It need not be acquired, it need not be deserved." – Erich Fromm #MyQueenDianaForever #LovePrincessDiana #PrincessDiana #PrincessofWales #DianaFrances #BritishRoyalfamily #RoyalFamily #PrincessFOREVER #KateMiddleton #DuchessofCambridge #DukeofCambridge #PrinceWilliam #PrinceHarry #PrinceGeorge #PrincessCharlotte #PrinceCharles #Royalbaby #QueenElizabeth #British #Europe #MeghanMarkle #DuchessofSussex