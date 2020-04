Netflix: Um filme de gangsteres para quem espera a nova temporada de 'Peaky Blinders'

As gravações da sexta temporada do sucesso “Peaky Blinders” estavam prestes a ser iniciadas quando a pandemia de covid-19 impossibilitou o seguimento dos trabalhos. Portanto, é possível que os fãs as série tenham que aguardar um bom tempo para novos episódios.

Enquanto isso é possível se distrair com um filme que também mostra a esperteza de gângsteres britânicos e está disponível na Netflix.

Reprodução / Netflix

Baseados em fatos reais, “Lendas do Crime” retrata a história dos gêmeos Ronald Kray e Reginald Kray, gangsters que aterrorizavam Londres na década de 60. Além de assaltos, ataques e assassinatos, eles também são donos de uma das casas noturnas mais famosas da cidade.

Sobre uma ótica menos violenta e com menos ação em comparação a “Peaky Blinders”, o filme de 2015 conta com uma grande atuação de Tom Hardy.

Confira ao trailer: