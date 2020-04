Na quarentena, Larissa Manoela se prepara para novela da Globo

View this post on Instagram

Aproveitando essa quarentena pra colocar em dia pesquisas, referências, capítulos e textos para a minha próxima novela na nova emissora. Começaremos a preparar assim que tudo se restabelecer!! Alguém aí ansioso pra me ver de volta às novelas só que agora na tela da @redeglobo?? 🙋🏻‍♀️💜 Meu coraçãozinho já a mil!!