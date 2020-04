Com exposição fechada, MIS traz conteúdo especial no aniversário de Leonardo da Vinci

Nesta quarta-feira (15) é comemorado o aniversário de Leonardo da Vinci, que nasceu há 568 anos em um vilarejo de Florença, na Itália.

Em homenagem ao polímata que brilhou em tantas áreas, o MIS Experience, braço do Museu da Imagem e do Som, traz conteúdos em sua conta no Instagram durante todo o dia sobre o pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, escritor, inventor… e a lista continua.

A instituição abrigava, desde novembro do ano passado, a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”, na região da Água Branca, zona oeste de São Paulo. Com a pandemia de coronavírus, a mostra foi fechada no dia 17 de março.

A ação faz parte de um projeto do governo estadual de levar conteúdo cultural gratuito para os paulistas. Além da programação de conteúdo durante o dia, às 18h a equipe do MIS Experience entra ao vivo na rede social para contar a história do gênio e tirar dúvidas dos seguidores.