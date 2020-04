Marisa Monte vai lançar álbum solo após nove anos

Depois de nove anos sem mostrar sua “individualidade”, Marisa Monte surpreende ao assinar um contrato com uma nova gravadora multinacional – Sony Music – para lançar ainda este ano um álbum solo.

A última obra individual da artista foi o disco “O que Você Quer Saber de Verdade”, lançado em 2011. Mas desde 2016 Marisa está em uma espécie de “hiato”, como ela mesma chamou, sem nenhum vínculo com grandes gravadoras.

Porém a voz marcante da cantora não ficou escondida por tanto tempo assim. Em 2018, os fãs tremeram na base com o novo disco e a turnê dela junto com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, os tão aclamados Tribalistas. A onda de shows se estendeu até abril do ano passado, quando Marisa voltou ao seu período de trabalhos internos.

E, mesmo que incompreendida na época, agora podemos agradecer já que este tempo de invisibilidade que ela escolheu rendeu logo um álbum solo novinho em folha. Mas, como nem tudo é um mar de rosas, a data de lançamento ainda é um mistério. Só nos resta aguardar até que chegue o momento.

Relembre discografia de Marisa Monte: