Sertanejo, pagode e rock: as lives nacionais de destaque desta semana

Por acaso alguém tinha dito que não pode curtir e aproveitar no meio da semana? Tomara que não, porque vários artistas estão com o fogo todo preparando suas lives para encher nossa semana de alegria – mesmo “presos” em casa.

Enquanto o final de semana não chega, a cantora Yasmin Santos, do hit “Para, Pensa e Volta” (em parceria com a Marília Mendonça), já deixou no jeito para hoje um repertório cheinho de sertanejo para todo mundo cantar junto. Aô sofrência.

Não segura as lágrimas não! Como diria o Grupo Revelação, “deixa acontecer naturalmente”. Ah, e falando neles, revive esse samba no pé aí porque a live deles também tá garantida hoje.

Achou que a emoção tinha acabado? Pois então escuta essa: amanhã tem mais! Para arrecadar fundos para ajudar a combater a covid-19, o canal do cantor Gabriel Diniz (que morreu ano passado), da música Jenifer, passará uma gravação especial de um show dele.

Hum, ainda tá pouco? Não se preocupa que a galera do sertanejo tá que tá. A dupla Cesár Menotti e Fabiano vêm “como um anjo” para encerrar a noite de amanhã.

O rock também tem espaço. Na sexta, Fresno atende a pedidos e deixará os fãs escolherem as músicas que formarão o repertório da noite. Haja coração.

CALENDÁRIO PARA SE PREPARAR

As lives serão feitas no canal do YouTube de cada um

Quarta (15)

Yasmin Santos – 20h

Grupo Revelação – 21h30

Quinta (16)

Especial Gabriel Diniz – 20h

César Menotti e Fabiano – 20h30

Sexta (17)

Fresno – 20h