Os créditos finais de La Casa de Papel 4 podem dar uma dica sobre o desenrolar da série

Se você ainda não assistir La Casa de Papel 4, é melhor não continuar lendo esta matéria, pois haverá spoiler. Agora se você já terminou, temos uma teoria interessante sobre os créditos finais da última temporada que podem indicar o desenrolar da série.

No último episódio, como todos sabem, a inspetora Alicia Sierra encontra o esconderijo do professor. O que poucas pessoas perceberam é que os créditos finais aparecem com o som de icônico de Bella Ciao.

Mas o que isso revela? Bom, quem está cantando a música é nada mais, nada menos, que Najwa Nimri, que interpreta Alicia Sierra.

Isso fez com que muitas teorias surgissem e uma delas é que a inspetora poderia entrar para o grupo de assaltantes, já que não tem mais nada a perder.

E aí, o que você acha sobre a possível revelação sobre La Casa de Papel? Deixe seu comentário!

LEIA TAMBÉM: