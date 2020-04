Músico e compositor Moraes Moreira morre aos 72 anos

O cantor e compositor Moraes Moreira morreu nesta segunda-feira (13), aos 72 anos, no Rio de Janeiro. O músico foi encontrado morto no apartamento onde morava e a causa do óbito ainda é desconhecida.

Na década de 1970, o músico integrou a banda Novos Baianos, um dos principais nomes da MPB, ao lado de Baby do Brasil e Pepeu Gomes. O segundo disco do grupo, “Acabou Chorare” (1972), foi considerado pela revista Rolling Stone como o melhor da música brasileira.

Depois, em 1975, deixou o grupo para seguir carreira solo. Em todos os seus projetos (Novos Baianos, álbuns solo, Trio Elétrico Dodô e Osmar e parcerias com Pepeu Gomes), Moraes Moreira deixa um legado de 60 discos.