‘Final Fantasy 7 Remake’: RPG icônico ganha versão repaginada para PS4

Rufem os tambores (tarará-tim-bum!!!). Depois de uma espera quase que interminável, o tão aclamado "Final Fantasy 7" na sua versão remasterizada está em nossas mãos desde sexta-feira (10). O remake do clássico de 1997 e referência no mundo RPG chega exclusivamente para o PlayStation 4. Isso mesmo, duas gerações de consoles rechearam essa espera e nada. Mas agora sim ele chegou – caiu um cisco aqui no olho.

O projeto da desenvolvedora Square Enix volta de forma triunfante, com gráficos que impressionam e, mais importante de tudo, retrata a essência dos ambientes e personagens consagrados. É o coração batendo mais forte, amigos.

Isso acontece enquanto vamos conhecendo a consequência dos atos dos protagonistas, seus destinos aparecendo de trás das cortinas, o que reforça – e muito – a ligação emocional com o game. A jogabilidade também mudou, evoluiu com as novas mecânicas, ampliando a experiência com missões paralelas bem exploradas. Outra novidade é que o combate de turnos agora é em tempo real, com liberdade para que você personalize grupos e ataques.

O jogador vive na pele de Cloud Strife, o ex-soldado que se alia com ativistas ambientais à Avalanche para combater a mega corporação Shinra – essa danadinha que “só quer” acabar com os recursos naturais do planeta. Companheiros da primeira versão, como a amiga de infância de Cloud, Tifa Lockhart, o líder do Avalanche, Barret Wallace, e a heroína com poder de cura, Aerith, reaparecem.

O remake aproveita características não exploradas no original com a ousadia de mesclar momentos do game antigo com outros inteiramente novos. É um jogo que traz surpresas e nostalgia para os veteranos e é acessível para quem está ingressando neste universo agora. Bora jogar?





De volta a Midgar

Na primeira parte deste remake do clássico Final Fantasy 7, a população mora na cidade de baixo de Midgar, o que seria o Slums do jogo original, e precisa se defender de criaturas selvagens. A diferença é que na nova versão, Midgar é retratada com cores mais vivas e gráficos mais realistas. Além disso, o conceito da divisão entre a cidade de cima, rica, e a de baixo, periférica, é mais explorado

Para comprar

Na PlayStation Store é possível obter a versão demo gratuita ou comprar o jogo por R$ 249,90. A edição deluxe é encontrada por R$ 332,90.

Vem mais por aí

Este é apenas o primeiro capítulo do remake, que se passa exclusivamente na cidade de Midgar. O projeto ainda tem múltiplos jogos que, por enquanto, não têm data para lançamento – pelo menos podemos jogar este enquanto isso, né?!

Nova dinâmica

Neste remake, o combate de turnos passa a ser em tempo real, com liberdade para os usuários personalizarem seus grupos e ataques.