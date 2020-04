Angelina Jolie e Brad Pitt mudam o estilo de educação de seus filhos

Após o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt muitas coisas mudaram na vida dos dois e de seus filhos. Os dois receberam a custódia compartilhada de Knox, Vivienne, Pax, Shiloh, Maddox e Zahara, mas só agora foi revelaram como sua educação deles vai dar certo.

Segundo a Us Weekly, Brad afirmou que as crianças vão ter uma educação tradicional e, segundo uma fonte, foi o terapeuta infantil que recomendou. “Brad quer que as crianças estejam em um ambiente escolar e não sejam isoladas de serem educadas em casa”, explica a fonte.

Em entrevista a Woman's Hour na BBC em 2016, quando Angelina revelou que: “Todas as crianças estão aprendendo idiomas diferentes. Perguntei-lhes quais idiomas eles queriam aprender e Shi está aprendendo Khmai, que é uma língua do Camboja, Pax está focando em vietnamita, Mad passou para alemão e russo, Z está falando francês, Vivienne realmente queria aprender árabe e Knox está aprendendo a linguagem de sinais”.