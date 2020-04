Band exibe 'Um Cara Quase Perfeito', com Ben Affleck

Jack Giamoro é um bem-sucedido agente de Hollywood que possui uma vida perfeita, mas mesmo assim ainda se sente vazio por dentro e se inscreve em um curso de auto-ajuda, seguindo o conselho da aula ele começa a escrever diários. Nesse momento sua vida começa a desandar, ele descobre que está sendo traído, sua firma começa a perder cliente e seu pai está ficando louco. Ele terá que resolver todos esses problemas para voltar a sua antiga e boa vida.

O papel principal é dado vida pela atuação do ator e diretor Ben Affleck, que com quase 40 anos de carreira praticamente dispensa apresentações. Seus principais e mais conhecidos trabalhos são Mallrats, Gênio Indomável, Armageddon, Pearl Harbor, Argo, Garota Exemplar e Batman v Superman. O ator também recebeu diversos prêmios durante sua carreira, entre eles dois prêmios Oscar, dois Globos de Ouro, dois prêmios BAFTA e um prêmio César.

O filme também conta com as incríveis atuações de Rebeca Romijin, conhecida pela saga X-Men, e John Cleese, um dos membros do grupo cômico britânico Monty Python.

O filme Um Cara Quase Perfeito vai ao ar pela Sessão Livre II, neste sábado, 11, a partir de 14h15. Confira a sinopse:

UM CARA QUASE PERFEITO

(Man About Town)

COMEDIA, 2006, USA, 01:36:00, 14 ANOS

Produtor: JACK BLINDER

Elenco: BEN AFFLECK, REBECCA ROMIJN, JOHN CLEESE

