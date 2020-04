Aumente o som para conheçer a trilha sonora de La Casa de Papel 4

Não, a trilha sonora de La Casa de Papel 4 não é apenas "Bella Ciao" a música tema "My Life Is Going On", de Cecilia Krull. A temporada contemplou a audiência com outras canções muito boas que você poderá conhecer abaixo.

Episódio 1

"Ti amo", de Umberto Tozzi

Episódio 2

"Days Like This" de Van Morrison

"Centro Di Gravità Permanente" de Franco Battiato

Episódio 3

"All You Need to Know" by Howe Gelb

Episódio 4

"Amado Mio" de Pink Martini

"Suspiros de España (Pasadoble)" de Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Episódio 5

"Fuego" de Bomba Estéreo

"La Palloza", de La Fanfarria del Capitán

Episódio 6

"Pescador De Hombres" de Cesáreo Gabaráin

"Delicate", de Damien Rice

Episódio 7

"Cuando Suba La Marea" de Amaral

"Wake Up" de Arcade Fire

Episódio 8

"Stoned Soul" by Janice Dempsey, Steve Sechi

