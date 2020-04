Miguel Herrán faz declaração preocupante sobre sucesso de ‘La Casa de Papel’ e revela sofrimento

O ator Miguel Herrán, personagem Río de ‘La Casa de Papel’, revelou recentemente que passou por uma grande mudança depois do sucesso da série da Netflix.

Durante entrevista à revista ‘GQ España’, que ocorreu pouco antes do início da pandemia de coronavírus, ele contou que teve que fazer algumas escolhas importantes.

Em declaração preocupante, sobre o sucesso da produção, o jovem de apenas 23 anos revelou um sofrimento.

Antes mesmo da quarentena, ele contou que já não saia mais para comemorar. “Estou indo para a casa de amigos, mas não para discotecas”, explicou.

“Me sinto um pouco constrangido se as pessoas me gravarem ou me pedirem para fazer um Boomerang no Instagram, por exemplo”, detalhou.

O ator também revelou que já sofreu assédio dos fãs. “Existem algumas pessoas que te abordam e fazem perguntas. Talvez nesse momento você não pode retribuir, você explica e nada acontece”, disse.

No entanto, segundo o jovem, algumas fãs insistem repetidamente de maneira inadequada, caso não ele corresponda no momento.

