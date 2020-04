10 filmes impactantes para assistir na Netflix

Com tantas opções, fica difícil escolher um filme no catálogo da Netflix. Por isso, confira uma lista com dez filmes impactantes.

Christine: Uma História Verdadeira

Uma ambiciosa repórter de 29 anos está motivado a ter sucesso. Ela sabe que tem talento, mas ser uma mulher de carreira nos anos 70 vem com seus próprios desafios. Baseado em um história real.

Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal

Uma crônica dos crimes de Ted Bundy, na perspectiva de sua namorada que se recusou a acreditar na verdade sobre ele por anos.

Vivos

Depois que seu vôo cai na cordilheira dos Andes, uma equipe uruguaia de rugby precisa tomar medidas desesperadas para sobreviver.

Fratura

Depois que sua esposa e filha ferida desaparecem da sala de emergência, um homem se convence de que o hospital está escondendo alguma coisa.

Garota Exemplar

Nick Dunne terá toda mídia atrás dele depois que sua esposa Amy Dunne desaparece no dia do quinto aniversário de casamento.

Um Olhar no Paraíso

Susie, uma menina de quatorze anos, é assassinada e decide não ir embora enquanto o crime não for resolvido.

Garota, Interrompida

Susanna, é levada às pressas para Claymoore, uma instituição mental, após uma suposta tentativa de suicídio. Lá, ela faz amizade com um grupo de mulheres problemáticas que influenciam profundamente sua vida.

Jogo Perigoso

Uma mulher acidentalmente mata o marido durante um jogo excêntrico. Algemada à cama sem esperança de resgate, ela começa a ouvir vozes e ter visões estranhas.

Corra!

Chris decide visitar os pais de sua namorada durante um fim de semana. Embora pareçam normais a princípio, ele irá descobrir coisas horrorosas sobre a família.

Sequestrada à Luz do Dia

Em 1974, Jan Broberg, de 12 anos, é sequestrado em uma pequena comunidade de igreja em Idaho por um vizinho de confiança e um amigo próximo da família.