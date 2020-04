Princesa Leonor surpreende com este visual rebelde com botas de combate

A princesa Leonor das Astúrias, primogênita dos reis Felipe VI e Letizia, da Espanha, é uma adolescente que está formando seu próprio estilo de vestir, já desafiando algumas regras da monarquia espanhola.

Semanas atrás, a princesa Eleanor foi vista bastante afastada de seus estilos clássicos reais e elegantes. Pelo contrário, o adolescente de 14 anos usava jeans e botas incomuns.

Agora a herdeira do trono espanhol e a primeira da sucessão inclinou-se a, nos últimos meses, usar mais roupas modernas e descontraídas.

Longe do estilo clássico que sempre caracteriza a monarquia. Ela foi vista nas ruas de Madri, junto com seu pai, o rei Felipe VI, com uma roupa muito comum entre celebridades do mundo todo, como Kendall Jenner e Bella Hadid: "jeans" de cor clara, ajustados ao corpo e como complemento algumas botas de combate pretas.

Para se proteger do frio da capital, ela optou por um casaco de pano preto que pertencia à mãe, a rainha Letizia.

Rumo à modernidade

E é que Leonor de Astúrias já está deixando para trás sua imagem de "boa menina" e com um rosto angelical para mostrar sinais de ser uma pré-adolescente que poderia romper com tudo o que está estabelecido.

Vestindo aquelas botas militares pretas, ela parece muito diferente de seu comportamento em eventos oficiais. Seu visual em Madri é a versão mais moderna e rock que deixou todos os fãs loucos.

“Ela parece fantástica, como uma adolescente inteira de jeans e botas muito fofas. E acho bom que ela esteja ao lado de seu pai, o rei, e pareça bastante relaxada. Ela será uma excelente rainha”, escreveu @ vecky4 no Instagram.

Fonte: Nueva Mujer.