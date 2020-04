O coração do brasileiro não está preparado para as lives de sertanejo e aqui estão os memes

A felicidade é uma característica do brasileiro reconhecida mundialmente e, até mesmo em época de quarentena e pandemia, sempre encontramos uma maneira de se divertir. As lives de sertanejo, por exemplo, estão fazendo muito sucesso e alegrando o isolamento social, mas também estão provando que um modão é capaz de “arrasar” corações.

Eu hoje terminando de enxugar as lágrimas que chorei na live Jorge e Mateus ontem #LiveJeM pic.twitter.com/X4NdPaAz2g

— Morena tropicana do Alceu Valença (@OliveiraXay) April 5, 2020

Apresento a vocês os melhores comentários da live do Jorge e matheus pic.twitter.com/gumWu7kFKa

— jujubao is so famous (@juavnn) April 10, 2020

Eu me declarando ps pessoas depois da live do Péricles pic.twitter.com/LXV6bhwRJZ

"como você tá depois da live do Péricles?"

Geral chorando com a live do Jorge e Matheus e eu rindo pra crl com os comentários pic.twitter.com/ZwI58oY3We

— •𝓒𝓐𝓜𝓲 • (@camilla_pretzel) April 5, 2020