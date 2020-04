8 filmes que podem te fazer rir, chorar e refletir

Alguns filmes conseguem juntar momentos cômicos, comoventes e também reflexivos. Confira uma lista de recomendações que pode te fazer rir, chorar e pensar neste feriado:

Little Miss Sunshine (Disponível na YouTube)

O pai desenvolveu um método de auto-ajuda que é um fracasso, o filho mais velho fez voto de silêncio, o cunhado é um professor suicida e o avô foi expulso de uma casa de repouso por usar heroína. Nada funciona para o clã, até que a filha caçula, Olive, é convidada para participar de um concurso de beleza para meninas pré-adolescentes.

Forrest Gump (Disponível na Netflix)

Quarenta anos da história dos Estados Unidos, vistos pelos olhos de rapaz com QI abaixo da média que, por obra do acaso, consegue participar de momentos cruciais, como a Guerra do Vietnã e Watergate.

The Bucket List (Disponível na Netflix)

Dois homens em estado terminal com apenas seis meses de vida decidem explorar a vida e fazem uma lista com tudo o que nunca haviam experimentado antes.

Vivir dos veces (Disponível na Netflix)

Emilio, sua filha e sua neta embarcam em uma jornada louca para encontrar o amor de sua juventude antes de sucumbir à doença de Alzheimer.

Big Fish (Disponível na Netflix)

Will Bloom volta para casa para cuidar de seu pai doente, um contador de histórias inacreditáveis. Agora, ele tenta descobrir se suas histórias eram realmente verdadeiras.

Eat Pray Love (Disponível na Netflix)

O mundo perfeito de Elizabeth Gilbert desmorona quando ela se divorcia. Ela então embarca em uma jornada pelo mundo na tentativa de redescobrir seu verdadeiro eu.

Soltera Codiciada (Disponível na Netflix)

Um redatora tenta superar uma separação dolorosa escrevendo um blog sobre os altos e baixos da vida como uma mulher solteira.

Juno

A adolescente Juno engravida do colega de classe Bleeker e desiste de fazer um aborto. Com a ajuda do pai, da madrasta e da melhor amiga Leah, a jovem procura o casal "perfeito" para criar seu filho,