Selena Gomez empolgou seus fãs ao lançar na última quinta-feira (9) a edição luxo do seu álbum “Rare” e o single Boyfriend, que terá sua renda revertida para o combate ao covid-19.

Nesta sexta-feira (10) veio outra surpresa: o lançamento do clipe do novo single, no qual a cantora aparece dividida entre as possíveis namorados.

Confira o clipe: