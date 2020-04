Andrea Bocelli fará concerto de Páscoa online na Catedral de Milão

O tenor italiano Andrea Bocelli realizará um concerto na Catedral de Milão, sem a presença de plateia, neste domingo (12), para celebrar a Páscoa na cidade, em meio à pandemia do novo coronavírus.

A apresentação será transmitida para o mundo inteiro, a partir das 19h (às 14h no horário de Brasília), no canal do YouTube do artista italiano, conforme informou o prefeito de Milão, Giuseppe Sala.

"Este ano, a Páscoa será muito diferente para todos nós. Tenho certeza que a voz extraordinária de Bocelli será o abraço que estamos perdendo nos dias de hoje, um forte abraço especial, capaz de aquecer o coração de Milão, da Itália e do mundo", afirmou Sala.

Bocelli contará com a companhia de Emanuele Vianelli, organista da catedral, para cantar um repertório de músicas sacras, incluindo "Ave Maria", de Pietro Mascagni.

"No dia em que celebramos a confiança na vida que vence, sinto-me honrado e feliz em responder 'sim' ao convite da cidade e da Catedral de Milão", disse o tenor.

Bocelli ressaltou acreditar "na força de rezar juntos; na Páscoa cristã, um símbolo universal do renascimento que todos, sejam crentes ou não crentes, realmente precisam agora", neste momento de pandemia.

A Itália, que ainda está mantida em isolamento, é o país com o maior número de mortes pela Covid-19, com 17.127 vítimas. A região da Lombardia – da qual Milão é a capital – é a mais afetada pela Covid-19.

Para o prefeito da cidade italiana, o show tem como objetivo transmitir uma "mensagem de esperança" em meio à pandemia que assola o país e o mundo.

"Graças à música, que envolverá milhões de mãos unidas em todo o mundo, abraçaremos este coração pulsante da Terra ferida", afirmou Bocelli.

Por fim, o artista italiano ressaltou que todo mundo espera um renascimento. "Será uma alegria testemunhar na Catedral, na festa que evoca o mistério do nascimento e do renascimento".