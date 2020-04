Os Outros, terror de 2001 com Nicole Kidman, ganhará remake

O terror "Os Outros" (2001), um dos grandes êxitos do gênero no início dos anos 2000, vai ganhar um remake em breve. Segundo o site Deadline, o filme teve os direitos comprados pela Sentient Entertaiment, que produziu recentemente "Mapa para as Estrelas".

A produtora Renee Tab, responsável pela atualização da história com Nicole Kidman, comentou o projeto. “Estou honrada de poder trabalhar com meu filme favorito de terror, 'Os Outros', e de poder trazer essa reimaginação para um novo público nos cinemas”.

No filme, dirigido pelo chileno Alejandro Amenábar, Kidman é uma mãe superprotetora que se encarrega de se isolar com os filhos em um casarão escuro, medida de segurança para as crianças, que sofrem com fotossensibilidade.

O novo filme ainda não tem previsão de estreia (ou de início de produção, já que tudo está parado durante a quarentena por conta do novo coronavírus).

Confira o trailer do filme de 2001: