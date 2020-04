Luciana Gimenez comenta relação com Mick Jagger: 'Podia ser melhor'

Luciana Gimenez falou sobre sua vida pessoal com seus seguidores no Instagram nesta quarta-feira (8). E sobrou também perguntas sobre o stone Mick Jagger, pai do filho mais velho da apresentadora, Lucas.

Ela foi questionada sobre sua relação com Jagger. “Podia ser melhor. É um dos meus melhores amigos e pai do Lucas. Amo de paixão”, falou.

Luciana conheceu o vocalista dos Rolling Stones em 1998, quando ainda trabalhava como modelo no exterior. Lucas nasceu no ano seguinte.

A apresentadora do "Superpop", separada de Marcelo de Carvalho desde o ano passado, também fez mistério sobre o status atual de sua vida amorosa. "Está namorando?", perguntou um seguidor. "Hmmmmmmm".

Além de Lucas, Luciana é mãe de Lorenzo, 9 anos.