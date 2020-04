Gucci, filme biográfico com Lady Gaga, estreia em novembro de 2021

O filme "Gucci", dirigido por Ridley Scott e que tem Lady Gaga no elenco, estreará nos cinemas mundiais em novembro de 2021, anunciou o estúdio MGM, que comprou os direitos do longa.

A história dirigida por Scott tem como base o livro "Casa Gucci", de Sara Gay Forden, que mergulhou na vida de uma das famílias mais importantes da moda mundial em todos os tempos.

A cantora interpretará Patrizia Reggiani, a ex-esposa do herdeiro da grife, Maurizio Gucci, que mandou assassiná-lo em 27 de março de 1995. Reggiani confessou o crime e cumpriu 18 anos de detenção – dos 29 a que foi condenada – por conta do bom comportamento. Os dois foram casados na década de 1980.

Além de Ridley Scott, o filme contará com a produção de Giannina Scott através do selo Scott Free Productions. Já a MGM, que derrotou a Netflix na compra dos direitos do filme, distribuirá o filme ao redor do mundo.