Alok, que remixou 'Physical', vai participar de live com Dua Lipa nesta quinta

O elogiadíssimo "Future Nostalgia", novo álbum de Dua Lipa, contou com um toque brasileiro nessa fase de divulgação. Saiu na madrugada desta quinta-feira (9) o remix de "Physical", single que já é sucesso.

Leia mais:

Atriz de Feiticeiros de Waverly Place é enfermeira e se junta ao combate à covid-19

Os Outros, terror de 2001 com Nicole Kidman, ganhará remake

A versão remixada está acessível nas redes da cantora e nas plataformas digitais.

Ouça aqui:

E a novidade não para aí. Segundo o jornalistas Leo Dias, o DJ brasileiro vai também participar de uma live nesta quinta-feira, a partir das 15h, horário de Brasília.

Sobre a collab, Alok afirmou:

"A 'Physical' já fazia parte da minha playlist desde que foi lançada. Tem algo nela que me conecta bastante, com uma linguagem muito atual e ao mesmo tempo com algo que me remete a lembranças boas do passado. Sobre o remix, eu me sinto mais a vontade em aceitar convites quando eu gosto muito do projeto, fica mais autêntico produzir com algo que você realmente goste. Assim como aconteceu com "Piece of Your Heart"do Meduza. E quando recebi esse convite da Dua Lipa fluiu muito rápido, porque eu já estava inspirado e já tava ouvindo muito a música".