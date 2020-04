Bell Marques confirma live só 'com antigas' durante quarentena

A axé music também tem vez durante a quarentena. Bell Marques confirmou sua live especial no YouTube para o dia 25 de abril, sábado, a partir das 20h. Além de agradar aos fãs e quem está a fim de dançar em tempos tão complicados, a live vai arrecadar fundos.

O ex-vocalista do Chiclete com Banana prometeu um show com hits para chicleteiro nenhum botar defeito. A transmissão terá repertório baseado na turnê "Bell Marques – Só As Antigas", com destaques da carreira de Bell, de quatro décadas. A live beneficente vai arrecadar fundos para entidades de apoio durante a crise. As instituições contempladas serão informados em breve.

Para acompanhar a transmissão, basta ir até o canal no YouTube.