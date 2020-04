A série nórdica sombria da Netflix que pode ter passado despercebida

As séries policiais e sobre assassinos conquistam fãs no mundo todo. No entanto, uma delas pode ter passado despercebida entre os espectadores da Netflix.

Se trata de o “Assassino de Valhalla”, uma série islandesa com 89% de aprovação no Rotten Tomatoes e uma temporada de 8 episódios disponível no streaming.

A trama bem construída gira em torno do investigador Arnar (Björn Thors), que é enviado de volta para casa, de Oslo para a Islândia, unindo-se a policial sênior local, Kata (Nína Dögg Filippusdóttir) em uma grande missão: investigar o primeiro serial killer do país.

Com paisagens nevadas e um ar sombrio, o suspense conta com personagens repletos de problemas e segredos que cada vez podem ser mais horrorosos.

Confira o trailer: