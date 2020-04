Netflix divulga primeiro trailer de filme brasileiro com Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita

A Netflix liberou na manhã desta quarta-feira (8), o primeiro trailer da comédia romântica "Ricos de Amor", produção brasileira que estreia em 30 de abril.

Leia mais:

Artistas encontram maneiras de manter contato com fãs durante quarentena

Polícia instaura inquérito para investigar denúncias de estupro contra Felipe Prior

O filme, dirigido por Bruno Garotti, que também assina o roteiro ao lado de Sylvio Gonçalves ("Eu Fiko Loko"), conta a história do herdeiro Teto (Danilo Mesquita), filho de um fazendeiro conhecido como Rei do Tomate (Ernani Moraes). Em uma festa grande em sua propriedade, ele conhece Paula (Giovanna Lancellotti), uma estudante pé no chão que sonha com sua independência após se tornar médica.

Para impressionar a garota batalhadora, ele resolve mentir e dizer que é pobre, inclusive depois de se mudar para o Rio de Janeiro, atrás de seu interesse amoroso.

Outros personagens são Igor (Jaffar Bambirra), filho de funcionários da fazenda e fiel escudeiro do riquinho mimado nessa aventura romântica e atrapalhada que traz também a consultora de RH da Trancoso, Alana (Fernanda Paes Leme), a batalhadora Monique (Lellê), além de Raíssa e Kátia, amigas de Paula interpretadas por Bruna Griphao e Jeniffer Dias.

Confira o trailer: