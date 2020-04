KLB anuncia retorno durante quarentena! Primeira live é nesta sexta

A quarentena durante a pandemia do coronavírus trouxe nostalgia e uns retornos direto do túnel do tempo.

A boy band brasileira KLB, que reúne os irmãos Kiko, Leandro e Bruno Scornavacca, anunciou sua volta, com uma live, modalidade possível de shows durante o distanciamento social. O encontro com os fãs está marcado já para esta semana. O KLB se apresenta ao vivo a partir das 20h desta sexta-feira, 10 de abril.

A transmissão ao vivo será feita simultaneamente no Youtube, no Instagram no Facebook da banda. O evento vai servir também para comemorar os 20 anos de banda.

